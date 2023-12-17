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Сегодня, 17:47

Бестемьянова поддержала желание Валиевой сниматься в кино: «Камила сейчас может делать все, что ее душе угодно»

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Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова в комментарии для «СЭ» поддержала желание Камилы Валиевой о совмещении карьеры в фигурном катании со съемками в кино.

«Думаю, что Камила сейчас может делать все, что ее душе угодно. Она так много настрадалась за последнее время, что она должна делать то, что ей нравится», — сказала Бестемьянова корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Камила Валиева заявила, что в ее планах продолжать активно заниматься спортом, а также сниматься в кино и сериалах и продолжать работать ведущей.

Фигурное катание
Камила Валиева
Наталья Бестемьянова
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