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Медведева поддержала Мозалева после неудачного проката в короткой программе на «Гран-при Франции»

Медведева высказалась в поддержку Андрея Мозалева после неудачи на "Гран-при Франции"
19:26
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Российская фигуристка Евгения Медведева высказалась в поддержку чемпиона мира среди юниором Андрея Мозалева.

«Откровенно неудачное выступление у Андрея Мозалева, но хочу напомнить, что юноше 18 лет и это его первый взрослый сезон. Первый этап «Гран-при». Уверена, что у него все еще впереди. Нужно набраться опыта, совладать с нервами, выходить и рвать этот лед. Он очень талантливый парень, очень пластичный. И катается он очень красиво. Хочется, чтоб у него все получилось.

Уверена, что тройной аксель он исполняет с закрытыми глазами. У меня не было такого опыта — я не наблюдала его на тренировках. Но видно, что его прыжки техничные, как он уверенно на них заходит», — сказала Медведева.

Фигурист допустил степ-аут на четверном тулупе, потом упал с четверного сальхова и остался без каскада, а затем упал и с тройного акселя. Спортсмен набрал 68,77 балла за свое выступление.

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Анастасия Плетнева все материалы автора
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