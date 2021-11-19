Медведева поддержала Мозалева после неудачного проката в короткой программе на «Гран-при Франции»

Российская фигуристка Евгения Медведева высказалась в поддержку чемпиона мира среди юниором Андрея Мозалева.

«Откровенно неудачное выступление у Андрея Мозалева, но хочу напомнить, что юноше 18 лет и это его первый взрослый сезон. Первый этап «Гран-при». Уверена, что у него все еще впереди. Нужно набраться опыта, совладать с нервами, выходить и рвать этот лед. Он очень талантливый парень, очень пластичный. И катается он очень красиво. Хочется, чтоб у него все получилось.

Уверена, что тройной аксель он исполняет с закрытыми глазами. У меня не было такого опыта — я не наблюдала его на тренировках. Но видно, что его прыжки техничные, как он уверенно на них заходит», — сказала Медведева.