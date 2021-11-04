Медведева ответила на вопрос о продолжении карьеры в парном катании
18:34
Серебряный призер Олимпийских игр в одиночном катании Евгения Медведева рассказала, продолжит ли карьеру в парном катании.
«Парное катание я, конечно же, полюбила, мне всегда везло с партнерами, только в этом году получилось кататься в паре, — сказала Медведева. — Всему меня научил Саша Энберт, безумно ему благодарна. Сейчас еще параллельно идет проект «Ледниковый период», где я катаюсь с Даней Милохиным. Это все бесценный опыт, но я не думаю, что готова выступать в парном катании на столь высоком уровне».
Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года. Фигуристка дважды выигрывала чемпионаты мира и Европы, а также дважды становилась чемпионкой России.
Читайте также
Последний приезд «Спартака» в Англию — боль: получили крупнейшее поражение в истории, Ловрен даже не запомнил счет
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю