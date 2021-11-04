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«Это магия!» Медведева — о совмещении «Анны Карениной» и «Ледникового периода»

Евгения Медведева рассказала, как у нее получается совмещать «Анну Каренину» и «Ледниковой период»
18:19
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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала, как у нее получается совмещать участие в спектакле на льду «Анна Каренина» и шоу «Ледниковый период».

«Это магия, друзья. Только так могу назвать. У меня, кажется, 48 часов в сутках. Бывает, и по ночам репетируем», — заявила Медведева.

Медведева участвует в шоу «Ледниковый период» в паре с блогером Даней Милохиным.

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Анастасия Плетнева все материалы автора
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