Медведева оценила влияние «Ледникового периода» на блогера Милохина
18:58
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о влиянии шоу «Ледниковый период» на блогера Даню Милохина.
«Я думаю, что «Ледниковый период» для Дани как минимум полезный проект, — подчеркнула фигуристка. — Очень много взрослых людей, спортсменов. Спортсмены все-таки мыслят немного по-другому, с высоты многих соревнований. Этот опыт и переходит к Дане. Здесь нужно сконцентрироваться, это ему поможет в жизни».
Медведева / Милохин — одни из лидеров проекта по итогам пяти недель.
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