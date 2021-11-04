Медведева оценила влияние «Ледникового периода» на блогера Милохина

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о влиянии шоу «Ледниковый период» на блогера Даню Милохина.

«Я думаю, что «Ледниковый период» для Дани как минимум полезный проект, — подчеркнула фигуристка. — Очень много взрослых людей, спортсменов. Спортсмены все-таки мыслят немного по-другому, с высоты многих соревнований. Этот опыт и переходит к Дане. Здесь нужно сконцентрироваться, это ему поможет в жизни».

Медведева / Милохин — одни из лидеров проекта по итогам пяти недель.