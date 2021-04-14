Плющенко заявил о наличии договоренности о совместной работе с Арутюняном

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что он договорился о совместной работе с армянским тренером Рафаэлем Арутюняном.

«Официально мы не заключали никаких соглашений, но договоренность насчет совместной работы у нас есть, — цитирует Плющенко RT 14 апреля. — Вместе с Арутюняном мы придумали очень много форм такого сотрудничества, просто я не готов сейчас озвучивать какие-либо договоренности, поскольку понимаю, что пандемия в любой момент может разрушить любые наши планы.

Когда все решения будут согласованы и оформлены официально, я обязательно об этом сообщу. Главное, что наши намерения взаимны, и мы очень постараемся реализовать все наши задумки».

Сам Арутюнян ранее заявил, что о сотрудничестве речь пока не идет.

По информации «СЭ», Арутюнян примет участие в подготовке Александры Трусовой в качестве консультанта. Сегодня он посетил академию «Ангелы Плющенко».

Самый известный ученик Арутюняна — Нэйтан Чен, который в 21 год стал трехкратным чемпионом мира. На прошедшем чемпионате мира в Стокгольме он сделал пять четверных в произвольной программе, что Трусова называла своей главной целью.