Медведева отдыхает после шоу. Фото

Двукратная чемпионка мира, серебряная призерка Олимпиады-2018, россиянка Евгения Медведева поделилась новой фотографией в своем Инстаграме. На снимке фигуристка отдыхает после шоу.

– Уставшая, но счастливая, – написала Медведева.

Отметим, что у Медведевой гастрольный тур по Канаде, который завершится 16 мая. А через неделю после его окончания спортсменка выступит на шоу в Японии.

В минувшем сезоне двукратная чемпионка мира и двукратный серебряный призер Олимпиады не смогла отобраться в финал "Гран-при". Также спортсменка заняла 7-е место на чемпионате России-2019 в Саранске и не попала на чемпионат Европы. Затем фигуристка стала победителем финала Кубка России и была включена в состав сборной России на чемпионат мира в японской Сайтаме. Там россиянка стала бронзовым призером.

Все о фигурном катании – здесь