Милохин объяснил, за что получил пощечину на тренировке с Медведевой
19:55
Блогер Даня Милохин, который выступает в телепроекте «Ледниковый период» в паре с Евгенией Медведевой, объяснил, почему он подставился под пощечину на тренировке.
Ранее фигуристка выложила в Instagram видео, на котором тиктокер разгоняется на льду и подставляет лицо под выставленную заранее руку Ильи Авербуха, и подписала: «Провинился».
Милохин: Я просто упал, и мы решили пошутить. Ничего серьезного. Мне потом писали: кто это вообще так неправильно делает, ваш тренер? Я ему напишу сейчас!
Медведева: Друзья, это он сам придумал! Мы тут ни при чем! Это юмор, ребят, чего вы, не понимаете?
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