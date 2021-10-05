Милохин объяснил, за что получил пощечину на тренировке с Медведевой

Блогер Даня Милохин, который выступает в телепроекте «Ледниковый период» в паре с Евгенией Медведевой, объяснил, почему он подставился под пощечину на тренировке.

Ранее фигуристка выложила в Instagram видео, на котором тиктокер разгоняется на льду и подставляет лицо под выставленную заранее руку Ильи Авербуха, и подписала: «Провинился».

Милохин: Я просто упал, и мы решили пошутить. Ничего серьезного. Мне потом писали: кто это вообще так неправильно делает, ваш тренер? Я ему напишу сейчас!

Медведева: Друзья, это он сам придумал! Мы тут ни при чем! Это юмор, ребят, чего вы, не понимаете?