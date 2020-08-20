Медведева назвала самую главную программу в своей карьере

Российская фигуристка Евгения Медведева считает, что произвольная программа «Мемуары гейши» олицетворяет как ее спортивный, так и личностный рост.

— Я стараюсь не кататься и не воплощать ту идею, которая мне не нравится. Я всегда выбираю музыку, которая вызывает у меня мурашки, — рассказала Медведева в инетврью пресс-службе ОКР. — Безусловно, это «Мемуары гейши», потому что это первая программа, в которую я настолько вложила себя — для меня эта программа очень много значит не только в спортивном плане, но и в личном. Она олицетворяет мой личностный рост.

Планирую, что после завершения карьеры будет книга о всей моей спортивной карьере: от и до как моя карьера на льду, так и вне льда. Пока что это только у меня в голове, пока не придумала, как ее назвать.