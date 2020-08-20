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Медведева назвала самую главную программу в своей карьере

18:40
Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева.
Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева.
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Российская фигуристка Евгения Медведева считает, что произвольная программа «Мемуары гейши» олицетворяет как ее спортивный, так и личностный рост.

— Я стараюсь не кататься и не воплощать ту идею, которая мне не нравится. Я всегда выбираю музыку, которая вызывает у меня мурашки, — рассказала Медведева в инетврью пресс-службе ОКР. — Безусловно, это «Мемуары гейши», потому что это первая программа, в которую я настолько вложила себя — для меня эта программа очень много значит не только в спортивном плане, но и в личном. Она олицетворяет мой личностный рост.

Планирую, что после завершения карьеры будет книга о всей моей спортивной карьере: от и до как моя карьера на льду, так и вне льда. Пока что это только у меня в голове, пока не придумала, как ее назвать.

Дополнительная информация:

https://vk.com/wall-89756355_33860

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