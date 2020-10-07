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Медведева может пропустить московский этап Кубка России из-за проблем со спиной

15:44
Евгения Медведева. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Евгения Медведева. Фото Александр Федоров., "СЭ"
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Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева испытывает проблемы со спиной. Ее участие во втором в сезоне этапе Кубка России, который пройдет в Москве, находится под вопросом, сообщает ТАСС.

Ранее фигуристка по медицинским показаниям снялась с этапа Кубка России в Сызрани.

В сентябре Медведева вернулась к тренеру Этери Тутберидзе, с которой работала с 2007 по 2018 год. Последние два года фигуристка работала с канадским специалистом Брайаном Орсером.

Этап Кубка России в Москве пройдет с 10 по 13 октября.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9655017

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