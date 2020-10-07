Медведева может пропустить московский этап Кубка России из-за проблем со спиной
15:44
Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева испытывает проблемы со спиной. Ее участие во втором в сезоне этапе Кубка России, который пройдет в Москве, находится под вопросом, сообщает ТАСС.
Ранее фигуристка по медицинским показаниям снялась с этапа Кубка России в Сызрани.
В сентябре Медведева вернулась к тренеру Этери Тутберидзе, с которой работала с 2007 по 2018 год. Последние два года фигуристка работала с канадским специалистом Брайаном Орсером.
Этап Кубка России в Москве пройдет с 10 по 13 октября.
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