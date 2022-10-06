Медведева и Милохин ответили на вопрос о своих отношениях

Фигуристка Евгения Медведева и блогер Даня Милохин ответили на вопрос о своих отношениях и рассказали о своем первом номере в рамках нового сезона шоу «Ледниковый период».

— Вас пытались поженить, был пиар-роман. Сейчас это будет как-то использоваться?

Медведева: Ну нет.

Милохин: Мы же не сами это делали, не говорили: «Давай в этом году будем любовь играть». Это публика.

Медведева: Публика делает то, что им интересно.

— Вы общались между двумя сезонами?

Медведева: Редко, но общались.

Милохин: Не сказать, что прям не общались, но и не переписывались каждый день.

— Публика вас также тепло принимает?

Медведева: Мне кажется, они еще громче стали.

Милохин: Да, им интереснее. Они видят нас, видят, что мы подросли, изменились как-то, волосы стали длинее. Есть одна девушка, которая сидит в зале. Она постоянно там сидит, даже сегодня она там сидела. Она с цветами и цветы дарит только Жене. И говорила мне: «Аккуратно, не урони ее».

— Эту музыку использовал также Евгений Семененко для своей программы. Чья это была идея?

Медведева: Это делал Илья Авербух, он предложил. Мы поставили программу сначала под одну песню, потом она по правам правам нам не пошла, и мы переложили ее на другую музыку. Илья ее предложил, и Жене Семененко Илья ставил под такую же музыку. Наверное, это не сюрприз, что это похоже по нарезке и хореографии.

Медведева и Милохин будут выступать в шоу «Ледниковый период» во втором сезоне подряд. В прошлом сезоне они заняли третье место.