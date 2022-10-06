Медведева и Милохин отреагировали на то, что снова будут выступать вместе в «Ледниковом периоде»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и блогер Даня Милохин, которые снова выступят в паре на «Ледниковом периоде», поделились ожиданиями от нового сезона телешоу.

— Сложно было решиться на такую сложную поддержку, которую вы показали?

Милохин: Мы такими поддержками разминаемся.

Медведева: Да.

Милохин: Нет, на самом деле мы приходим и говорим: «Давай разомнемся». Поднимаю ее раз, два, все, размялись, пошли кататься.

— Стоит нам ожидать прыжки?

Милохин: Вот это, конечно, вопрос. Евгения, придется нам прыгать.

— Как вы отреагировали на новость, что снова будете в паре?

Милохин: Мы знали.

Медведева: Да мы не отреагировали, мы просили, чтобы нас в пару поставили. Мне, честно, предлагали несколько партнеров, но нет, все не то, зовите Милохина!

— Ощущение, что прошлый год не заканчивался, или что-то новенькое в этом году есть?

Милохин: Что-то новенькое есть, потому что этот год начинается уверенно. То есть не знаю, что будет в конце.

— Жюри стало строже?

Медведева: Строже, но что поделаешь? Будем терпеть, ха-ха.

— В прошлом году вы были впечатлены всем этим. Странно, что вы согласились в этом году.

Милохин: Да, мне тоже странно. Не думал, что соглашусь. Но я здесь. Я рад быть здесь.

— Хочется всех порвать и доказать?

Милохин: Честно, не хочется никого порвать, никому доказать. Просто меня сюда потянуло почему-то и захотелось выступать здесь.

Сегодня, 6 октября, прошли съемки первого эпизода нового сезона телешоу «Ледниковый период».

В прошлом сезоне «Ледникового периода» Медведева уже выступала в паре с Милохиным. Они разделили третье место с двумя другими парами — Оксана Домнина — Кирилл Зайцев и Агата Муцениеце — Александр Энберт.