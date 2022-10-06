Медведева и Милохин отреагировали на то, что снова будут выступать вместе в «Ледниковом периоде»
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и блогер Даня Милохин, которые снова выступят в паре на «Ледниковом периоде», поделились ожиданиями от нового сезона телешоу.
— Сложно было решиться на такую сложную поддержку, которую вы показали?
Милохин: Мы такими поддержками разминаемся.
Медведева: Да.
Милохин: Нет, на самом деле мы приходим и говорим: «Давай разомнемся». Поднимаю ее раз, два, все, размялись, пошли кататься.
— Стоит нам ожидать прыжки?
Милохин: Вот это, конечно, вопрос. Евгения, придется нам прыгать.
— Как вы отреагировали на новость, что снова будете в паре?
Милохин: Мы знали.
Медведева: Да мы не отреагировали, мы просили, чтобы нас в пару поставили. Мне, честно, предлагали несколько партнеров, но нет, все не то, зовите Милохина!
— Ощущение, что прошлый год не заканчивался, или что-то новенькое в этом году есть?
Милохин: Что-то новенькое есть, потому что этот год начинается уверенно. То есть не знаю, что будет в конце.
— Жюри стало строже?
Медведева: Строже, но что поделаешь? Будем терпеть, ха-ха.
— В прошлом году вы были впечатлены всем этим. Странно, что вы согласились в этом году.
Милохин: Да, мне тоже странно. Не думал, что соглашусь. Но я здесь. Я рад быть здесь.
— Хочется всех порвать и доказать?
Милохин: Честно, не хочется никого порвать, никому доказать. Просто меня сюда потянуло почему-то и захотелось выступать здесь.
Сегодня, 6 октября, прошли съемки первого эпизода нового сезона телешоу «Ледниковый период».
В прошлом сезоне «Ледникового периода» Медведева уже выступала в паре с Милохиным. Они разделили третье место с двумя другими парами — Оксана Домнина — Кирилл Зайцев и Агата Муцениеце — Александр Энберт.