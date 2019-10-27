Медведева чисто исполнила произвольную программу на «Гран-при» Канады

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева представила произвольную программу на этапе «Гран-при» в Канаде. 19-летняя спортсменка чисто исполнила все заявленные прыжки: тройной лутц, каскад тройной сальхов + тройной риттбергер, тройной флип, двойной аксель, каскад двойной аксель + тройной тулуп + двойной тулуп, каскад тройной флип + двойной тулуп, а также тройной риттбергер.

Медведева набрала за свой прокат 146,73 балла. Общая сумма очков — 209,62.