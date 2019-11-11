Липницкая до сих пор делает фирменное вращение, как в Сочи-2014

Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях Юлия Липницкая на одном из мастер-классов продемонстрировала юным фигуристам свое фирменное вращение.

Липницкая объявила о завершении карьеры в начале сентября 2017 года. Помимо олимпийского золота фигуристка завоевала серебро финала «Гран-при» в 2013 году, чемпионата мира-2014 и золото чемпионата Европы-2014.