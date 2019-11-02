ISU в своем официальном Twitter опубликовал видео тройного акселя, исполненного Аленой Косторной в короткой программе на этапе серии «Гран-при» во Франции.

— Легкая, как перышко, — подписан видеоролик.

Косторная, лидирующая после короткой программы, представит свою произвольную программу 2 ноября в субботу в 22,25 по московскому времени.