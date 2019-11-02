«Легкая, как перышко». ISU — о выступлении Косторной в короткой программе на этапе «Гран-при» во Франции
13:19
ISU в своем официальном Twitter опубликовал видео тройного акселя, исполненного Аленой Косторной в короткой программе на этапе серии «Гран-при» во Франции.
— Легкая, как перышко, — подписан видеоролик.
Косторная, лидирующая после короткой программы, представит свою произвольную программу 2 ноября в субботу в 22,25 по московскому времени.
Light as a feather ? Alena Kostornaia leads the Ladies Short Program after the first group!— ISU Figure Skating (@ISU_Figure) November 1, 2019
? https://t.co/TIVXDt9fzf#GPFigure #FigureSkating pic.twitter.com/4rbiwbzX8w
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