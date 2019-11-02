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«Легкая, как перышко». ISU — о выступлении Косторной в короткой программе на этапе «Гран-при» во Франции

13:19
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ISU в своем официальном Twitter опубликовал видео тройного акселя, исполненного Аленой Косторной в короткой программе на этапе серии «Гран-при» во Франции.

— Легкая, как перышко, — подписан видеоролик.

Косторная, лидирующая после короткой программы, представит свою произвольную программу 2 ноября в субботу в 22,25 по московскому времени.

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