«Ледниковый период»: первый выпуск нового сезона
На Первом канале вышел первый выпуск нового сезона шоу «Ледниковый период». В качестве ведущей на шоу дебютировала олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова, вместе с ней передачу ведет олимпийский чемпион-2002 Алексей Ягудин.
В новом сезоне участвуют 14 пар:
1. Ольга Бузова — Дмитрий Соловьев;
2. Регина Тодоренко — Роман Костомаров;
3. Влад Топалов — Елена Ильиных;
4. Надежда Михалкова — Максим Маринин;
5. Ирина Пегова — Алексей Тихонов;
6. Владимир Маркони — Маргарита Дробязко;
7. Мария Луговая — Повилас Ванагас;
8. Вячеслав Чепурченко — Татьяна Тотьмянина;
9. Ольга Кузьмина — Александр Энберт;
10. Евгений Пронин — Татьяна Волосожар;
11. Влад Соколовский — Екатерина Боброва;
12. Ольга Паутова — Максим Шабалин;
13. Вольфганг Черни — Оксана Домнина;
14. Дмитрий Сычев — Мария Петрова.