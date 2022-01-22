Американские фигуристы Лу и Митрофанов стали первыми на Турнире четырех континентов в парах

На чемпионате четырех континентов по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар победу праздновали американцы Одри Лу и Миша Митрофанов. По сумме двух программ они набрали 189, 10 балла.

Благодаря более удачному выступлению в произвольной программе с третьего на второе место поднялись американцы Эмили Чан и Спенсер Акира Хоу (180,94).

На третье место опустились канадцы Трент Мишо и Эвелин Уолш — 179,70 балла.

Всего в соревнованиях участвовали шесть спортивных пар — три из США и три из Канады.