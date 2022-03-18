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Сегодня, 20:47

«Хрустальный» больше не будет иметь отношения к «Самбо-70». Лайшев — о реорганизации

Лайшев рассказал о реорганизации спортивных школ в Москве
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Ренат Лайшев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал «СЭ» о будущем «Хрустального» в условиях реорганизации спортивных школ в Москве.

«В Москве идет реорганизация. «Хрустальный» перейдет в иное подчинение. Будут сделаны объединения по видам спорта: футболисты с футболистами, борцы с борцами. Все произойдет в ближайшие дни.

«Хрустальный» объединится с другими фигурными школами. «Хрустальный» больше не будет иметь отношения к «Самбо-70». Грустно? Мы сделали все, что могли», — сказал Лайшев «СЭ».

В «Хрустальном» работает группа Этери Тутберидзе. Под ее руководством тренируются Анна Щербакова, Камила Валиева, Александра Трусова, Дарья Усачева, Майя Хромых, Софья Акатьева, Аделия Петросян и другие.

Ренат Лайшев
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