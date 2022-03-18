В Госдуме назвали героической затеей желание Плющенко выступить в ДНР

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировала на желание олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко выступить в ДНР.

«Героическая затея! Главное, чтобы была возможность лед залить, а остальное неважно, — сказала Журова «СЭ». — Женя — большой молодец! Он думает, не только о себе, а переживает за весь российский спорт. Думаю, что многие фигуристы его поддержат. Его команда точно будет с ним. Думаю, что с реализацией могут быть проблемы, но в целом, это реально сделать. Искусственный лед требует определенных затрат. Надеюсь, жизнь, спорт и радость вернутся туда».

Ранее Плющенко заявил, что с удовольствием выступит в ДНР.