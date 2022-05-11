Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 16:51

Авербух объяснил, почему любит ставить номера фигуристам-одиночникам

Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Хореограф Илья Авербух объяснил, почему ему нравится ставить программы фигуристам-одиночникам.

«Теряют ли меня остальные фигуристы как постановщика? Нет-нет-нет. Я любил больше всего всегда ставить одиночникам, танцы — это самая мука. Танцы настолько зажаты регламентом правил. Хотя, конечно, чем больше правил, тем больше шансов, что родится что-то настоящее.

Просто танцы действительно требуют погружения, времени. Но программы для нашей группы, естественно, ставлю я вместе с ребятами. Я с удовольствием работаю, сейчас ездил в Санкт-Петербург, работал с рядом ребят. Мне нравится, я люблю ставить программы», — приводит слова Авербуха «Чемпионат».

2 мая он сообщил, что будет ставить новые программы для Михаила Коляды и Елизаветы Туктамышевой.

В начале апреля 48-летний Авербух объявил о начале тренерской карьеры.

Источник: https://www.championat.com/figureskating/news-4691875-ilya-averbuh-rasskazal-pochemu-lyubit-stavit-nomera-odinochnikam.html
Фигурное катание
Илья Авербух
0
Читайте также
Что будет с организмом, если пить крафтовое пиво каждый день. Мнение эксперта
Клаудиньо, Агаларов и «никто». Эксперты выбрали лучшего футболиста уходящего сезона в РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лайшев отреагировал на недопуск Тутберидзе на соревнование к своей дочери

Татьяна Навка отреагировала на недопуск Тутберидзе на соревнования к своей дочери в США
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости