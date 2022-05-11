Авербух объяснил, почему любит ставить номера фигуристам-одиночникам

Хореограф Илья Авербух объяснил, почему ему нравится ставить программы фигуристам-одиночникам.

«Теряют ли меня остальные фигуристы как постановщика? Нет-нет-нет. Я любил больше всего всегда ставить одиночникам, танцы — это самая мука. Танцы настолько зажаты регламентом правил. Хотя, конечно, чем больше правил, тем больше шансов, что родится что-то настоящее.

Просто танцы действительно требуют погружения, времени. Но программы для нашей группы, естественно, ставлю я вместе с ребятами. Я с удовольствием работаю, сейчас ездил в Санкт-Петербург, работал с рядом ребят. Мне нравится, я люблю ставить программы», — приводит слова Авербуха «Чемпионат».

2 мая он сообщил, что будет ставить новые программы для Михаила Коляды и Елизаветы Туктамышевой.

В начале апреля 48-летний Авербух объявил о начале тренерской карьеры.