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27 января, 21:05

Квителашвили поддержал переход Грассля к Тутберидзе

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Морис Квителашвили.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Грузинский фигурист Морис Квителашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о начале сотрудничества итальянца Даниэля Грассля и Этери Тутберидзе.

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— Я слышал, что он давно собирался, на сборы хотел приехать и так далее, еще до пандемии коронавируса. Слышал, что он очень хотел. Молодец, что приехал, — сказал Квителашвили.

Сам Квителашвили занял на чемпионате Европы место вне первой десятки с результатом 194,59 балла. Ранее он выигрывал медаль чемпионата, набирая более 245 баллов.

Даниэль Грассль. «Мне было больно из-за обилия хейта». Итальянец переехал в Россию к Тутберидзе, но стартовал с провала на Евро
Фигурное катание
Даниэль Грассль
Морис Квителашвили
Этери Тутберидзе
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