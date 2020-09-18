Кубок России по фигурному катанию в Сызрани: расписание и трансляции

Стартовый этап Кубка России пройдет с 18 по 22 сентября в Сызрани. На нем выступит ряд фигуристов сборной России, а также лучших юниоров страны.

У женщин заявлены две фигуристки группы Этери Тутберидзе — чемпионка России Анна Щербакова и Майя Хромых, у девушек — победительница юниорского первенства Москвы Софья Акатьева. У мужчин на лед должен выйти Макар Игнатов, у юниоров — Илья Яблоков и Артем Ковалев.

Все выступления в прямом эфире показывает Первый канал. Трансляция этапа Кубка России в Сызрани онлайн — на сайте телекомпании.

Фигурное катание. Кубок России. Первый этап. Сызрань. Расписание

18 сентября, пятница

14.30 Танцы на льду, юниоры. Ритм-танец

16.45 Танцы на льду. Ритм-танец

19 сентября, суббота

13.15 Танцы на льду. Произвольный танец

14.55 Женщины. Короткая программа

16.40 Танцы на льду, юниоры. Произвольный танец

19.15 Мужчины. Короткая программа

20 сентября, воскресенье

12.45 Мужчины. Произвольная программа

14.40 Женщины. Произвольная программа

16.40 Пары, юниоры. Короткая программа

18.00 Пары. Короткая программа

21 сентября, понедельник

13.00 Пары, юниоры. Произвольная программа

14.30 Пары. Произвольная программа

16.00 Девушки. Короткая программа

18.45 Юноши. Короткая программа

22 сентября, вторник

11.00 Девушки. Произвольная программа

14.00 Юноши. Произвольная программа

Заявленные фигуристы сборной России

Мужчины: Макар Игнатов, Антон Шулепов, Роман Савосин.

Женщины: Анна Щербакова.

Пары: Аполлинария Панфилова — Дмитрий Рылов.

Танцы: Аннабель Морозова — Андрей Багин, Софья Шевченко — Игорь Еременко, Елизавета Худайбердиева — Егор Базин.

Ранее стало известно, что вернувшаяся к Тутберидзе двукратная чемпионка страны, Европы и мира Евгения Медведева снялась с соревнований в Сызрани. Как сообщила Федерация фигурного катания России, двукратная вице-чемпионка Олимпиады не выйдет не лед по медицинским показаниям — из-за запрета соревновательных нагрузок. По той же причине пропустит первый этап Кубка Александр Самарин. Откладывается возвращение лучшей пары страны Евгения Тарасова — Владимир Морозов, дуэт снялся по причине болезни партнера.