ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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Валиева выиграла произвольную программу на Кубке Первого канала

20:48
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Фигуристка Камила Валиева выиграла произвольную программу на Кубке Первого канала по фигурному катанию.

Кубок Первого канала

Москва

Женщины

Произвольная программа

1. Камила Валиева (Команда Загитовой) — 179,19

2. Анна Щербакова (Команда Загитовой) — 169,06

3. Александра Трусова (Команда Медведевой) — 163,33

4. Дарья Усачева (Команда Загитовой) — 155,04

5. Елизавета Туктамышева (Команда Медведевой) — 150,41

6. Майя Хромых (Команда Медведевой) — 136,75

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