Валиева выиграла произвольную программу на Кубке Первого канала
20:48
Фигуристка Камила Валиева выиграла произвольную программу на Кубке Первого канала по фигурному катанию.
Кубок Первого канала
Москва
Женщины
Произвольная программа
1. Камила Валиева (Команда Загитовой) — 179,19
2. Анна Щербакова (Команда Загитовой) — 169,06
3. Александра Трусова (Команда Медведевой) — 163,33
4. Дарья Усачева (Команда Загитовой) — 155,04
5. Елизавета Туктамышева (Команда Медведевой) — 150,41
6. Майя Хромых (Команда Медведевой) — 136,75
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