Двукратный призер зимних Олимпийских игр, тренер по фигурному катанию Александр Жулин поделился впечатлениями о Кубке Первого канала.

«Турнир оставил шикарные впечатления, — сказал Жулин «СЭ». — Кондратюк, Коляда, Валиева и Щербакова особенно меня порадовали. А так всех люблю и болел всем сердцем. Все ребята достойны олимпийского золота, лишь бы все срослось».

7 февраля в Москве завершился Кубок Первого канала по фигурному катанию. Победу в турнире одержала команда Алины Загитовой. В общей сложности «Красная машина» набрала 2634,95 балла.

(Елизавета Денисова)