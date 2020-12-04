Козловский и Бойкова снялись с пятого этапа Кубка России
21:24
Чемпионы Европы Дмитрий Козловский и Александра Бойкова пропустят пятый этап Кубка России по фигурному катанию, информирует сайт ФФККР. Как отмечается, причиной является простуда партнерши.
Тесты на коронавирус, которые сдали Бойкова и Козловский, показали отрицательные результаты.
Ранее из-за ковида от соревнований отказались чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева, а также чемпионы Европы Алена Косторная и Дмитрий Алиев.
Кроме того, турнир по другим причинам пропустят Анастасия Гулякова и Михаил Коляда.
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не выступит в Москве из-за проблем со спиной.
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