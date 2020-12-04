Козловский и Бойкова снялись с пятого этапа Кубка России

Чемпионы Европы Дмитрий Козловский и Александра Бойкова пропустят пятый этап Кубка России по фигурному катанию, информирует сайт ФФККР. Как отмечается, причиной является простуда партнерши.

Тесты на коронавирус, которые сдали Бойкова и Козловский, показали отрицательные результаты.

Ранее из-за ковида от соревнований отказались чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева, а также чемпионы Европы Алена Косторная и Дмитрий Алиев.

Кроме того, турнир по другим причинам пропустят Анастасия Гулякова и Михаил Коляда.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не выступит в Москве из-за проблем со спиной.