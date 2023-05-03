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Сегодня, 20:45

Ковалев считает, что четверной аксель бесполезен

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Призер этапа Гран-при Артем Ковалев рассказал, почему считает аксель в четыре оборота бесполезным.

«Пробовал ли четверной аксель? Да. Пол-оборота. Больно. Упал. Я считаю, он просто бесполезен. Его базовая стоимость очень низкая, с учетом энергозатрат. Прыжок стоит 12,5 балла, если не ошибаюсь, четверной лутц — 11 с чем-то, а его легче сделать. Если упасть с четверного акселя, то теряется половина базовой стоимости, плюс дедакшн», — приводит слова Ковалева «Спорт День за Днем».

Ковалеву 19 лет. Он тренируется под руководством Александра Волкова. На чемпионате России-2023 Ковалев занял 5-е место, а в финале Гран-при стал 10-м.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/kovalev-schitaet-chto-chetvernoy-aksel-bespolezen
Фигурное катание
Артем Ковалев
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