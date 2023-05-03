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Сегодня, 20:33

Ковалев назвал главный совет от Плющенко

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Призер этапа Гран-при Артем Ковалев рассказал, какой совет ему дал Евгений Плющенко.

«Главный совет от Плющенко? Быть уверенным в себе. Всегда, в любой ситуации. Как реагирую на критику? Это нормально. Как меня учил Евгений Викторович — если читать все, что о тебе пишут, то проще закончить. Всегда найдутся те, кому что-то не нравится. Если все читать, то все бесполезно», — приводит слова Ковалева «Спорт День за Днем».

Весной 21-года он покинул Академию двукратного олимпийского чемпиона вслед за своим тренером Александром Волковым. Сейчас Ковалеву — 19 лет. 15 из них он занимается у Волкова.

Ковалев тренируется под руководством Александра Волкова. На чемпионате России-2023 он занял 5-е место, а в финале «Гран-при» стал десятым.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/kovalev-nazval-glavnyy-sovet-ot-plyushchenko
Фигурное катание
Артем Ковалев
Евгений Плющенко
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