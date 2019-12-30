Косторная выступит на шоу в Италии перед чемпионатом Европы

Российская фигуристка Алена Косторная рассказала, что выступит на шоу в Италии перед чемпионатом Европы.

— Рада, что смогла отобраться на чемпионат Европы, — приводит слова Косторной пресс-служба Федерации фигурного катания России. — Прокат в Красноярске был не очень, конечно. Можно работать над элементами. В целом первой половине сезона я рада, золотых медалей было больше, чем серебряных. Естественно, это очень хорошо. Также я буду участвовать в шоу в Италии, после которого буду готовиться к чемпионату Европы, наверное.

Чемпионат Европы пройдет с 20 по 26 января 2020 года в австрийском Граце.