Косторная — о Загитовой: «Алина — великолепная спортсменка. Я рада, что она смогла подняться на подиум»
Российская фигуристка Алена Косторная поделилась впечатлениями от победы на этапе «Гран-при» во Франции. Она также отметила, что рада тому, что россиянка Алина Загитова сумела подняться на подиум.
— Я очень счастлива, так как не каждому спортсмену удается победить на первом турнире на взрослом уровне. Я рада, что смогла сделать это. Думаю, от турнира к турнира я буду улучшать оценки, мне этого хочется, и я постараюсь сделать это.
— Вы победили Загитову. Что вы чувствуете? Вам грустно или вы счастливы?
— Не могу ответить на этот вопрос. Алина — великолепная спортсменка, она выиграла все, что возможно. И я рада, что она смогла подняться на подиум.
Aliona interview after her FS win. #AlenaKostornaia pic.twitter.com/kYMgj9UAO2— beth? (@beth_gifs) November 2, 2019