Российская фигуристка Алена Косторная поделилась впечатлениями от победы на этапе «Гран-при» во Франции. Она также отметила, что рада тому, что россиянка Алина Загитова сумела подняться на подиум.

— Я очень счастлива, так как не каждому спортсмену удается победить на первом турнире на взрослом уровне. Я рада, что смогла сделать это. Думаю, от турнира к турнира я буду улучшать оценки, мне этого хочется, и я постараюсь сделать это.

— Вы победили Загитову. Что вы чувствуете? Вам грустно или вы счастливы?

— Не могу ответить на этот вопрос. Алина — великолепная спортсменка, она выиграла все, что возможно. И я рада, что она смогла подняться на подиум.