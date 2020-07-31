Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал переход Алены Косторной из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

— Появились новости, что в фигурном катании стал происходить такой же бардак, как в Союзе биатлонистов России, — рассказал «СЭ» Тихонов. — Тутберидзе столько сил и времени вложила в этих девочек, добилась с ними фантастических результатов. А тут вмешался Плющенко, который просто своими деньгами переманил двух сильных фигуристок, навешав лапшу на уши их родителям. Я уверен, что результаты у Трусовой и Косторной будут слабее, чем у Тутберидзе. Они предатели. А Этери найдет новых талантов и обыграет их. Попомните мое слово.

А кто в этой ситуации поддерживает эти переходы и считает, что это нормальная ситуация — имейте совесть. Да и сам Плющенко пусть немного подумает своей головой. (Тимур Ганеев)