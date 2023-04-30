Источник: Костомарову провели операцию по протезированию на стопе и кисти
Российский фигурист Роман Костомаров перенес операцию по протезированию на стопе и кисти, сообщает Mash.
По информации источника, 46-летний спортсмен находится в сознании и идет на поправку. Также он проходит реабилитацию для транспортировки в Германию, процесс может занять несколько месяцев.
Костомаров борется с болезнью с начала января. Первоначальный диагноз «пневмония» вызвал многочисленные осложнения, приведшие к ампутации конечностей.
Костомаров выступал в танцах на льду с Татьяной Навкой. Вместе они становились олимпийскими чемпионами в 2006 году. Спортсмен также является двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.
Источник: https://t.me/breakingmash/43628
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