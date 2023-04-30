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Сегодня, 22:15

Sport24: Костомарову не делали операцию по протезированию

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Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров не переносил операцию по протезированию на стопе и кисти. Собеседник Sport24 опроверг информацию, ранее опубликованную телеграм-каналом Mash.

«Новость о том, что Роману провели операцию по протезированию на стопе и кисти, — чушь. Никаких операций не было», — цитирует Sport24 источника, знакомого с ситуацией.

Костомаров был госпитализирован в середине января с тяжелой формой пневмонии, в ходе заболевания фигурист перенес частичную ампутацию конечностей из-за некроза тканей.

Костомаров выступал в танцах на льду с Татьяной Навкой. Вместе они становились олимпийскими чемпионами в 2006 году. Спортсмен также является двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-2023-04-30-kostomarov-ne-perenosil-operatsiy-po-protezirovaniyu
Фигурное катание
Роман Костомаров
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Источник: Костомарову провели операцию по протезированию на стопе и кисти
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