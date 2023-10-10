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Сегодня, 15:45

Костомаров заявил, что не планирует серьезно заниматься разными видами спорта

Алина Савинова
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Роман Костомаров.
Фото Соцсети

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров рассказал, что не будет серьезно заниматься какими-либо видами спорта и принимать участие в соревнованиях для людей с инвалидностью

«Серьезно заниматься какими-то видами спорта, думаю, вряд ли можно. Многие знакомые мне предлагают олимпиады для инвалидов, но я своей вершины достиг в спорте, она уже в прошлом. Сейчас моим приоритетом является поддержание формы, тяжелее стало морально и физически во всех направлениях, но главное, чтобы было желание. Желание у меня есть — поддерживать себя в форме, оставаться спортсменом, хоть я и многого лишился», — приводит ТАСС слова Костомарова.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. 26 июня Костомаров опубликовал первое видео из больницы.

Впервые после ампутации стоп фигурист вышел на лед во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви», которое состоялось в августе в Сочи. Он появился на льду в обуви в конце номера своей супруги Оксаны Домниной.

46-летний Костомаров выступал в танцах на льду с Татьяной Навкой. В паре с ней он стал олимпийским чемпионом 2006 года, двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.

Источник: https://tass.ru/sport/18962749
Фигурное катание
Роман Костомаров
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