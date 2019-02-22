Константинова, Сотскова и Лазукин - в составе сборной России по фигурному катанию на Универсиаду в Красноярске

Стал известен состав сборной России по фигурному катанию на зимнюю Универсиаду в Красноярске, которая пройдет со 2 по 12 марта. На турнир поедут:

Мужчины: Максим Ковтун, Александр Самарин, Андрей Лазукин.

Женщины: Станислава Константинова, Мария Сотскова.

Пары: Алиса Ефимова – Александр Коровин, Анастасия Полуянова - Дмитрий Сопот, Александра Кошевая – Дмитрий Бушланов.

Танцы на льду: Софья Евдокимова – Егор Базин, Бетина Попова - Сергей Мозгов, Анастасия Шпилевая – Григорий Смирнов.

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