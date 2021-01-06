Константинова рассказала о работе с Плющенко в «Лебедином озере»
Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала про свое участие в ледовом шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Лебединое озеро». По ее словам, это была сложная и интересная работа.
«Яна Рудковская, Евгений Плющенко, спасибо большое за возможность быть частью такого замечательного шоу! Пять дней сложной и интересной работы пролетели незаметно. Лично я была счастлива выступать, участвовать в создании атмосферы праздника, — написала Константинова в Instagram. - Испытать себя в большом и красивом шоу. Выступить в паре с кумиром Евгением Плющенко! Катать совместный номер с несравненной Еленой Ильиных. Прыгать в объемной пачке (это было непросто), выучить сложную верхнюю поддержку, танцевать на двигающейся платформе, вживаться в роль белого лебедя, хотя иногда наружу конечно рвался черный.
Ну и, конечно, выдавать все те свои эмоции, которые на соревнованиях старательно стараюсь контролировать, чтобы они не мешали элементам. Потрясающий опыт".
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