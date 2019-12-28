Константинова поддержала решения Загитовой и Медведевой

Фигуристка Станислава Константинова после проката произвольной программы рассказала о своем отношении к снятию с чемпионата России Евгении Медведевой и приостановке карьеры Алины Загитовой.

— Я паузу в карьере брать не собираюсь, потому что надо быть на виду, соревноваться. Конечно, в шоу легче, чем под нагрузками. Вернуться очень сложно, в моем случае. Это не отсылка к Алине Загитовой, хочу поддержать ее в связи с негативом, который на нее обрушился из-за очень взрослого решения.

Знаю о снятии Евгении Медведевой. Очень тяжело кататься на сломанных коньках, мне доводилось в таких выступать. В этом сезоне у меня тоже сломался конек. Ты не можешь катиться, нормально прыгать. Я вообще не могу на таких прыгать. У Евгении тоже была с этим беда, было видно, как ей было непросто. Так что, возможно, это было правильное решение, чтобы не травмироваться. У нее даже не было полутора дней, чтобы их раскатать, только 30 минут тренировки. В таких условиях, тем более произвольную программу, может катать только уникум. (Дмитрий Кузнецов)

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