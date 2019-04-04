Константинова больше не будет исполнять произвольную программу "Анна Каренина"

Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала, что не будет катать свою произвольную программу "Анна Каренина" в новом сезоне. Она отметила, что для нее это было нечто большее, чем просто произвольная программа.

– "Анна Каренина", прощай. Для меня это нечто большее, чем просто произвольная программа. Не глава карьеры, а целый роман! Со мной "Каренина" за два года проделала большой путь – мы вместе росли, менялись, совершенствовались. А сколько раз она вытаскивала меня наверх? Если бы кто-то составил рейтинг программ по числу отыгранных мест, моя "Каренина" бы там точно не затерялась. Но, если любишь – отпусти. Спасибо моему хореографу Ольге Юрьевне за эту программу. Работаем дальше, - написала Константинова в своем Инстаграме.

В текущем сезоне Константинова стала четвертой на чемпионате России – но первой среди взрослых спортсменок. Это позволило ей получить путевку на чемпионат Европы, где она стала лишь четвертой. В финале Кубка России фигуристка лишилась шансов на попадания в состав сборной на чемпионат мира в японской Сайтаме, заняв четвертое место. Но она была включена в состав команды на Универсиаду в Красноярске, где она стала бронзовым призером.

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