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Глейхенгауз сообщил, что решение по Косторной пока не принято

14:24
Даниил Глейхенгауз (справа) и Этери Тутберидзе. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Реакция Даниила Глейхенгауза в его аккаунте. Фото Instagram
Даниил Глейхенгауз (справа) и Этери Тутберидзе. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Решение о возвращении фигуристки Алены Косторной в группу к тренеру Этери Тутберидзе пока не принято. Об этом сообщил тренер-хореограф из группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз.

В сториз на своей странице в Instagram он опубликовал скриншот новости о переходе Косторной в группу Тутберидзе и написал по-английски: «Мы еще не приняли решение».

Ранее, 3 марта, появилась информация, что 17-летняя Косторная может вернуться к Тутберидзе.

Тренер Евгений Плющенко сегодня подтвердил, что Косторная покинула его академию.

Напомним, Косторная тренировалась в группе Плющенко с лета 2020 года. Она перешла к нему из команды Тутберидзе, с которой работала с 2017-го.

Косторная — чемпионка Европы-2020. Под руководством Плющенко Косторная заняла второе место на этапе «Гран-при» в России и стала шестой в финале Кубка России, из-за чего не попала на чемпионат мира в Швеции.

Реакция Даниила Глейхенгауза в его аккаунте. Фото Instagram
Реакция Даниила Глейхенгауза в его аккаунте. Фото Instagram

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