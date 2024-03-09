Кондратюк выступил в образе художника на турнире по шоу-программам «Русский вызов»

Появилось видео выступления Марка Кондратюка на турнире по шоу-программам «Русский вызов».

20-летний фигурист примерил на себя роль художника и по ходу показательного номера нарисовал картину.

Кондратюк — бронзовый призер Олимпийских игр в командном соревновании (2022), чемпион Европы (2022), чемпион России (2022), а также серебряный призер Всероссийской Спартакиады (2024).

«СЭ» ведет текстовую трансляцию турнира.