Кондратюк не ожидал, что станет чемпионом России по фигурному катанию

Фигурист Марк Кондратюк заявил, что не думал о победе на чемпионате России.

«Я не ожидал такого. У меня была мысль, что могу побороться за тройку, потому что на прошлом чемпионате России получилось. Но я понимал, что в этот раз будет намного сложнее. И действительно, если посмотреть на баллы, то откатайся я так же, как год назад, то был бы тогда восьмым, а не третьим.

Но я думал, что шанс побороться за тройку все-таки есть, но то, что закончится все именно так, даже в самых смелых мечтах не мог представить», — приводит слова Кондратюка пресс-служба ФФККР.

Кондратюк победил на национальном чемпионате, набрав по сумме двух программ 284,37 балла. Фигурист впервые в карьере стал чемпионом России.