Кондратюк не ожидал, что станет чемпионом России по фигурному катанию
Фигурист Марк Кондратюк заявил, что не думал о победе на чемпионате России.
«Я не ожидал такого. У меня была мысль, что могу побороться за тройку, потому что на прошлом чемпионате России получилось. Но я понимал, что в этот раз будет намного сложнее. И действительно, если посмотреть на баллы, то откатайся я так же, как год назад, то был бы тогда восьмым, а не третьим.
Но я думал, что шанс побороться за тройку все-таки есть, но то, что закончится все именно так, даже в самых смелых мечтах не мог представить», — приводит слова Кондратюка пресс-служба ФФККР.
Кондратюк победил на национальном чемпионате, набрав по сумме двух программ 284,37 балла. Фигурист впервые в карьере стал чемпионом России.
Дополнительная информация:
https://fsrussia.ru/intervyu/5936-mark-kondratyuk-ne-khochu-byt-samouverennym.html
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю