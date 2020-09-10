«Компоненты не отражают качество творчества». Роднина оценила качество работы отечественных хореографов

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина в интервью «СЭ» скептически высказалась о качестве работы отечественных хореографов.

— Я насмотрелась наших программ на музыку из «Кармен» и «Щелкунчика» за свою спортивную деятельность. Если вы берете такую музыку, вы должны поставить нечто невообразимое. Зато классику балета очень легко брать — не надо рассказывать историю «Дон Кихота», она всем известна. Балетная музыка написана под ноги, этим она и удобна. Куда сложнее брать симфонические произведения.

— Российские хореографы однообразно работают? У нас же «Хрустальный» получает хорошие компоненты, а значит, и постановки Даниила Глейхенгауза.

— Компоненты не отражают качество творчества. Что касается россиян, не увидела у них чего-то такого особенного. Это мой взгляд. Я всегда боюсь, когда музыка влияет на спортсмена, и в ней уже заложен образ. Считаю, фигурист должен давать нам свою интерпретацию. Еще один фактор — омоложение спорта, особенного женского одиночного катания. Ждать от 14-15-летних девочек яркой индивидуальности сложно. Я помню, как мне в 17 лет рассказывали — посмотрите на Белоусову и Протопопова. Но они были на 10 лет нас старше, они столько пережили, что могли показывать пережитое. Есть профессиональная работа хореографа, который должен сделать постановку. Если он ее делает хорошо — тогда вопросы к фигуристу. Но когда я вижу, что он отскакал свои прыжки отдельно от программы... (Дмитрий Кузнецов)

Полностью интервью Ирины Родниной читайте здесь