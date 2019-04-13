Командный чемпионат мира по фигурному катанию: видеотрансляция произвольной программы пар

С 11 по 14 апреля 2019 года в японской Фукуоке проходит командный чемпионат мира по фигурному катанию (ISU World Team Trophy).

В субботу, 13 апреля, в седьмом, предпоследнем виде соревнований произвольную программу представят пары. В КЧМ-2019 принимают участие сборные России, Японии, Канады, Франции, Италии и США. У россиян в этом виде выступят Наталья Забияко/Александр Энберт.

Первый канал в полном объеме показывает КЧМ-2019 в Фукуоке. Видеотрансляция произвольной программы спортивных пар будет доступна на этой странице. Начало прямого эфира – в 9.10 (время московское).

Командный чемпионат мира-2019: порядок выступления пар в произвольной программе (время начала проката – московское)

1. Рику Миура/Шойя Ичихаши (Япония) – 9.23

2. Эшли Кейн/Тимоти Ледук (США) – 9.30

3. Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада) – 9.38

4. Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) – 9.54

5. Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) – 10.02

6. Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия) – 10.10

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