Ирина Роднина заявила, что давно вычеркнула Татьяну Тарасову из своей жизни

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в интервью Василию Конову на YouTube-канале KonOff дала понять, что не собирается налаживать отношения со своим бывшим тренером Татьяной Тарасовой.

— Недопонимания с Тарасовой и ваши последние перепалки с ней.

— Где перепалки-то? Я уже давно с ней не общаюсь, не здороваюсь.

— Сколько лет?

— Долго. Я давно ее из своей жизни вычеркнула, но все время кто-то чего-то лезет (смеется). То были потуги нас помирить, то были потуги нас как-то объединить, но уже все, мы разошлись, как, знаете, есть Северный полюс, есть Южный полюс.

— И никаких вариантов объединения полюсов?

— А на чем объединиться? И ради чего?

— Ради фигурного катания.

— Ой, я вас умоляю! Я уже фигурным катанием тоже не занимаюсь достаточно давно, — сказала Роднина в интервью журналисту Василию Конову на его ютуб-канале.

Напомним, Роднина в паре с Александром Зайцевым под руководством Тарасовой выиграла Олимпиады 1976 и 1980 годов.