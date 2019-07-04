Коляда планирует исполнить два четверных прыжка в новой короткой программе

Бронзовый призер чемпионата мира 2018 года Михаил Коляда рассказал о новых программах на предстоящий сезон. Он отметил, что планирует исполнять два четверных прыжка.

– Нам нужно подходить к вещам более разумно и тактично, а не пытаться делать все прыжки с самого начала, – приводит ifsmagazine слова Коляды . – Я планирую исполнять четверной лутц и тулуп. Сальхов – пока со знаком вопроса, но это возможно. Если эти прыжки будут получаться, все будет хорошо. Я планирую два четверных в короткой программе. Мы увидим и подумаем об этом на практике. Мы поставим в программу то, что получается лучше всего.

​ В минувшем сезоне Коляда стал лучшим среди российских мужчин на чемпионате мира в Сайтаме, заняв шестое место. На чемпионате России фигурист стал вторым, на чемпионате Европы – пятым.

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