Колобков поздравил сборную России с бронзой на командном ЧМ

Министр спорта РФ Павел Колобков поздравил сборную России по фигурному катанию с третьим местом на командном чемпионате мира. Россию представляли Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Андрей Лазукин, Александр Самарин, спортивная пара Наталья Забияко и Александр Энберт, а также танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

- Сезон длинный, турниров много, но мне фигурное катание не надоело, - цитирует ТАСС Колобкова. - Эта дисциплина вошла в программу Олимпийских игр, мы очень на нее рассчитываем во время следующей Олимпиады. В третьем месте нет ничего страшного, основная команда выступила до этого на чемпионате мира. Третье место - это призовое место, я всех поздравляю, наше фигурное катание одно из лучших в мире.