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27 октября, 09:10

Чайковская — о завершении карьеры известных фигуристов: «Есть предел человеческих возможностей»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская прокомментировала решение ряда известных фигуристов приостановить свою спортивную карьеру.

«У меня много многократных чемпионов завершали карьеры. То, что происходит сейчас с нашими чемпионами последних лет,— это абсолютно нормальный и естественный процесс. Вы поймите, что они не могут соревноваться на равных с новым поколением. Это мнение подкреплено моим многолетним опытом. Им откровенно тяжело, но главное, что они смогли понять свой организм, собственные возможности. И бывает такое, что организм банально не выдерживает.

Я бы не возвращала их как тренер. От меня многие уходили, понимая, что есть предел человеческих возможностей. Тем более они уже все показали и выиграли все этапы в карьере, от нашего внутреннего вплоть до Олимпийских Игр. И теперь поняли, что опять проходить вновь весь этот сложный путь на четыре года уже для них практически невозможно. Так что это вполне естественный уход был и будет, так что можно сказать ребятам только спасибо. У них были творческие находки, были неприятности во время выступлений, с которыми они смогли справиться. Можно только порадоваться, что мы были всему этому живыми свидетелями», — сказала Чайковская.

Отметим, что перед стартом этого сезона о приостановке карьеры объявили Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а после контрольных прокатов — Елизавета Туктамышева.

Фигурное катание
Евгения Тарасова/ Владимир Морозов
Елизавета Туктамышева
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