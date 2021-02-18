Леонова назвала главных претенденток в борьбе за третью путевку на чемпионат мира

Российская фигуристка Алена Леонова в разговоре с «СЭ» прокомментировала новость о том, что Александра Трусова и Анна Щербакова не будут принимать участия в финале Кубка России, который пройдет в Москве с 26 февраля по 2 марта.

«Я думаю, что даже без Ани и Саши борьба будет красочной. Будет решаться, кто поедет на чемпионат мира. На мой взгляд, это будет либо Алена Косторная, либо Елизавета Туктамышева. Борьба развернется между ними. Сохранится спортивный принцип даже в отсутствие Щербаковой и Трусовой. Нельзя обесценивать это», — сказала Леонова «СЭ».

Сегодня, 18 февраля, было объявлено, что Трусова и Щербакова не выступят в финале Кубка России из-за насыщенного календаря. Турнир является этапом отбора в сборную России на чемпионат мира в Стокгольме (22-28 марта).

Действующая чемпионка России Анна Щербакова гарантировала себе участие на ЧМ. Александра Трусова заняла третье место, уступив Камиле Валиевой, которая не попадает на турнир из-за юного возраста (14 лет).

(Владимир Пушкарев)