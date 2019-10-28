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Китайская фигуристка в восторге от работы с командой Тутберидзе

10:27
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Китайская фигуристка Эшли Слин опубликовала в своем Instagram целую серию фотографий из «Хрустального».

— Благодарна Китаю за то, что он дал мне возможность тренироваться в России в течение последних двух недель! Желаю этим удивительным фигуристам удачи в сезоне — подписала фигуристка фотографии с Этери Тутберидзе, Даниилом Глейхенгаузом, Cергеем Дудаковым, Алиной Загитовой, Александрой Трусовой, Анной Щербаковой и Аленой Косторной.

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