«Карантин фэшн-вик». Рудковская устроила челледж с пледами вместе с сыном
Продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, опубликовала новый пост в своем Instagram. На ролике она вместе с сыном Александром имитирует модный показ.
- Ну что ... Карантин кутюр фешн вик. У многих были крутые челенжи с подушками и даже одеялами, а у нас будут с пледами. Достали залежавшийся тяжелый люкс, который наконец-то дождался своего звездного часа. Людей без чувства юмора просьба самоизолироваться с моей страницы, так как по новым правилам моего инстаграма их ждут санкции в виде блокировки на всю оставшуюся жизнь, — написала Рудковская.
Ранее Яна Рудковская рассказала, что их сын зарабатывает 12 миллионов рублей в год.
Ну что ... «КАРАНТИН КУТЮР ФЕШН ВИК ))) У многих были крутые челенжи с подушками и даже одеялами , а у нас будут с пледами ) .Достали залежавшийся тяжёлый люкс , который наконец-то дождался своего звёздного часа ) ??Well ... «Quarantine couture fashion week))) Everyone has pillows, but we will have blankets ), we got a heavy luxe, which was waiting for it's hour ) ??? ps Людей без чувства юмора просьба самоизолироваться с моей страницы, так как по новым правилам моего инстаграма их ждут санкции в виде блокировки на всю оставшуюся жизнь ??#blanketschallenge