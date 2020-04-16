«Карантин фэшн-вик». Рудковская устроила челледж с пледами вместе с сыном

Продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, опубликовала новый пост в своем Instagram. На ролике она вместе с сыном Александром имитирует модный показ.

- Ну что ... Карантин кутюр фешн вик. У многих были крутые челенжи с подушками и даже одеялами, а у нас будут с пледами. Достали залежавшийся тяжелый люкс, который наконец-то дождался своего звездного часа. Людей без чувства юмора просьба самоизолироваться с моей страницы, так как по новым правилам моего инстаграма их ждут санкции в виде блокировки на всю оставшуюся жизнь, — написала Рудковская.

Ранее Яна Рудковская рассказала, что их сын зарабатывает 12 миллионов рублей в год.