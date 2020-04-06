ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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Семилетний сын Плющенко зарабатывает 12 миллионов рублей в год

18:59
Евгений Плющенко, Яна Рудковская и Александр. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Евгений Плющенко, Яна Рудковская и Александр. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко — Яна Рудковская — рассказала о доходе своего сына Александра, которому семь лет.

— У него есть счет, — сказала Рудковская в прямом эфире Instagram с Тиной Канделаки. — С этого счета оплачиваются няни, водитель, охранник... Все его рекламные контракты оформлены на меня. У него четыре спонсора. Сейчас он снялся в мировой рекламе... Его годовой доход — 12 миллионов. Это без рекламы в социальных сетях.

Евгений Плющенко завершил карьеру 31 марта 2017 года.

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